Керівна партія Угорщини “Фідес” на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у середу, 6 грудня, внесла до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан попередив, що лідери ЄС можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Україною, і заявив, що це питання не повинно бути включене до порядку денного саміту.

"Політика розширення Європейського Союзу повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і результатах", — йдеться в парламентській резолюції.

Зазначається, що початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами-членами Європейського Союзу.

“Умов для цього сьогодні немає”, — йдеться у тексті резолюції.

Як наголошується у документі, лідери ЄС повинні спочатку провести ретельну оцінку впливу можливого членства України у блоці на політику згуртованості та сільськогосподарську політику всередині ЄС, від яких бідніші країни-члени, включно з Угорщиною, є одними із основних бенефіціарів.

Що відомо про позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС

Раніше Орбан у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля закликав не виносити на порядок денний саміту Євросоюзу рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

1 грудня, Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ.

Опісля президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що ЄС та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки була підписана угода про асоціацію.

14 грудня Європейська рада має розглянути питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.

За даними джерел Суспільного, президент Франції Емманюель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Париж цього тижня, щоб досягти компромісу напередодні голосування Євроради за початок перемовин з Україною про її вступ до ЄС.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступалапроти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром лишається Орбан.