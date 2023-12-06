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Дідух, янголи та казки: у Черкасах провели мистецьку терапію для дітей військових
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Дідух, янголи та казки: у Черкасах провели мистецьку терапію для дітей військових

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У Черкаському обласному краєзнавчому музеї для дітей службовців черкаського батальйону тероборони провели терапію мистецтвом та казками. Захід пов'язали з Днем Святого Миколая.

Свято організували спільно з місцевими ротарі-клубами та капеланською службою, розповів отець Володимир Гладковський.

Перед основним заходом діти дослідили світ рослин та роздивилися експонати з царини звірів. А далі піднялися до зали етнографії.

Школярі та дошкільнята спробують власноруч зв’язати жовто-блакитних янголів, розповіла співорганізаторка події Тетяна Очеретяна. Нині вона в образі господині-чарівниці.

"У мене дуже велика і почесна місія – я буду читати казки і наживо казки, а не для ютуб-каналу. Ми маємо дітей війни, але хочеться подарувати їм, попри все, радість, надію, хвилинку-краплинку добра і світла".

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

Учасниками стали діти службовців черкаської 118-ї бригади територіальної оборони. Ті, чиї батьки служать, зникли безвісти, чи віддали своє життя обороняючи Україну, розповів один зі співорганізаторів, головний капелан бригади тро, отець Володимир Гладковський.

"Зібрали діток на цікаву для них програму. Будуть їм подаруночки".

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

Співорганізаторка заходу Лариса Пуш розповіла, що позитивний настрій намагатимуться створити, вдавшись до народних традицій.

"Ми хочемо дати дітям позитивні емоції. Це все в етнотрадиціях діти будуть долучені до вироблення дідуха, інших українських традицій".

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

Своїх янголят діти в’яжуть під звуки рядків казки "Цар Плаксій та Лоскотон" Василя Симоненка.

Учасниці Марині подобається така терапія мистецтвом. Дівчинка в краєзнавчому музеї вперше.

"Я люблю казки і вироби ручної роботи".

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

Із дітьми прийшли й їхні батьки.

"Ми прийшли утрьох з моїми дітками. Наш тато з квітня 2022 року в 118 бригаді територіальної оборони. Цей захід нам дуже сподобався. Ми можемо трохи розвіяти наші думки про нашого тата, наших чоловіків, які захищають нашу країну там", — розповіла дружина військового Інна Микитенко.

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

У Черкасах провели мистецьку терапію для дітей
Суспільне Черкаси

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