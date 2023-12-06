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Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала квартиру
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Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала квартиру

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Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала квартиру
Володимир Зеленський вручає дружині полеглого захисника Олега Тарахкала із Вінниччини сертифікат на квартиру. Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікат на житло родині полеглого військовослужбовця з Вінниччини Олега Тарахкала.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві в рамках ініціативи, заснованої на принципі "Україна захищає тих, хто захищає Україну". Загалом квартири отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка", повідомили на офіційному інтернет-представництві президента.

Олег Тарахкало родом з села Красносілка Бершадської громади Гайсинського району. Боронив Україну від окупантів ще з 2014 року. Мав псевдо “ТОЛ” — це перші букви його імені, прізвища та по батькові. У жовтні 2014 року був поранений на Луганщині. У 2015 році — був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня”.

Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала сертифікат на квартиру
Олег Тарахкал. Фото: Віталій Драган, Facebook

Коли почалося повномасштабне вторгнення, попри другу групу інвалідності, знову пішов на фронт. Був командиром групи спеціального призначення, обороняв Київ, знищував ворога під Ізюмом.

Під час виконання завдання біля Шийківки на Харківщині разом з побратимом Біжаном Шароповим замінували й підірвали міст, що не дало змоги противнику підійти ближче, а також корегували вогонь української артилерії, яка знищила колону ворога й зупинила його наступальні дії.

У квітні 2022 року поблизу Борової противник обстріляв із мінометів і оточив підрозділ Олега Тарахкала та Біжана Шаропова. Попри пошкодження техніки військовослужбовці прийняли бій, під час якого Олег Тарахкало та Біжан Шаропов зникли безвісти. У жовтні 2022 року пошукова група Генерального штабу ЗСУ виявила в Копанках на Харківщині братську могилу.

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