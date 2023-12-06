У Львові вшанували пам'ять полеглих військовослужбовців

Сьогодні, 6 грудня, на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять полеглих військових. Захід провели до Дня Збройних Сил України.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Вшанування розпочалося із Марсового поля. Там родини військових, львів'яни, духовенство та обласні посадовці поклали квіти та лампадки. Після цього згадали військовослужбовців із полів почесних поховань №67 та №76.

Вшанування пам'яті полеглих військових на Личаківському цвинтарі. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Присутні долучилися до спільної поминальної молитви й виконали Державний Гімн України.

Покладання квітів на поховання військових. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Захід завершили проходженням роти почесної варти. Також о 13:00 відбулася молитва за Збройні Сили України в Гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла.