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На Полтавщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

На Полтавщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей

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На Полтавщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей
Фото: pexels.com

У Полтавській області в двох домогосподарствах сталися загоряння. У селі Новоіванівка Хорольської громади загинула 96-річна пенсіонерка, а у Миргородській громаді 52-річний чоловік.

Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

5 грудня у селі Новоіванівка горів приватний житловий будинок. Загоряння сталося близько 17:30. У будинку проживала 96-річна жінка, яка пересувалась за допомогою милиць. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди, які побачили задимлення. Коли зайшли до приміщення, тіло пенсіонерки було біля дивану. Ймовірно, жінка задихнулася, каже Світлана Рибалко.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогнем знищено перекриття на площі 5 квадратних метрів та майно.

Друга пожежа сталася у селі Кибинці Миргородської громади. Близько 23:00 5 грудня сусіди побачили задимлення. Коли рятувальники приїхали на виклик, у будинку виявили 52-річного чоловіка. Він отримав опіки та отруєння димом. Медики протягом години намагалися його реанімувати, однак чоловік помер.

Попередня причина пожежі – куріння в приміщенні.

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