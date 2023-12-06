Журналістку з Маріуполя судитимуть за співпрацю з Росією

В Україні заочно судитимуть 21-річну колишню журналістку з Маріуполя за співпрацю з РФ. Їй загрожує 12 років за ґратами.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
"У вересні 2022 року співробітниця одного з маріупольських телеканалів залишилася в місті й влаштувалася на медіаресурс окупантів "Маріуполь 24", де працює "головною редакторкою" та поєднує редакторство з роботою кореспондента й диктора", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
За даними прокуратури, жінка — у розшуку.
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