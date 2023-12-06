Київ отримав спецтехніку від німецьких партнерів — Кличко

Київ отримав нову партію допомоги від німецьких партнерів. Зокрема, нові сучасні карети швидкої допомоги, пожежний автомобіль, комунальну техніку, мікроавтобус та 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні Київ приймає допомогу від наших німецьких друзів — Вільної землі Баварія та від району Шарлоттенбург міста Берліна. Баварія передала українській столиці 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та 6 автомобілів",— каже Київський міський голова Віталій Кличко.

Пожежна машина, яку передали із Німеччини. Фото: КМДА

За його словами, серед автівок: 3 нових сучасних машини швидкої допомоги Renault, мікроавтобус Ford, пожежний Mercedes та автомобіль Iveco. Із наступного тижня ці автівки працюватимуть для киян. Шарлоттенбург передав 2 вантажних автомобілі: MAN та Mersedes і багатофункціональний комунальний агрегат Bobcat.

Міський голова Віталій Кличко оглядає спецтехніку, яку передали із Німеччини. Фото: КМДА

Також столиця отримала 2 генератори та електроінструмент. Автомобілі та агрегат будуть працювати в одному з районів міста. Генератори та електроінструмент отримає керуюча компанія району, підсумував Кличко.

Що відомо про допомогу Києву спецавтомобілями

З перших днів вторгнення Київ отримує допомогу від міст-партнерів. Зокрема, від німецьких і польських партнерів надійшли 12 пожежних авто і 7 "швидких" . Щвейцарія передала рятувальне спорядження.

Комунальним передали підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози, які місто отримало від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст — Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена.

Також столиця отримала від німецьких та українських партнерів пожежне авто та два реанімобілі. Згодом ще чотири пожежні автомобілі із Німеччини та Польщі. І також заступили на чергування три найсучасніші пожежних автомобілі. Вони мають колісну формулу 4х4 та сучасні систеи пожежогасіння. Їх передали в листопаді іноземні партнери.