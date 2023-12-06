Жителя Балаклії та жительку Шевченкового визнали винними у співпраці з РФ під час окупації частини Харківської області.

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі, жінку — до семи, повідомила пресслужба облпрокуратури.

Справа жителя Балаклії: у чому його звинувачували

За даними слідства, 52-річний житель Балаклії під час окупації працював у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації".

"Він активно провадив інформаційну діяльність з окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресора. Так, чоловік модерував процес підключення гучномовців на території міста, через які транслювалась російська пропаганда та радіо "Життя", — сказано у повідомленні.

Балаклія після деокупації, Харківщина, жовтень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Справу чоловіка розглядав Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Окрім позбавлення волі та заборон обіймати певні посади, суд вирішив конфіскувати його майно. Вину засуджений не визнав.

Справа жительки Шевченкового: як жінка співпрацювала з окупантами

За даними прокуратури, засудженій 39 років, у серпні 2022 року вона добровільно обійняла посаду "в.о. завідувачки Шевченківського відділення Територіального центру соціального обслуговування ВЦА Куп’янського району Харківської області".

"Колаборантка виконувала вказівки керівництва окупаційної адміністрації, брала участь у нарадах і проводила збори підлеглих. Для створення позитивного іміджу окупаційної влади вона отримувала так звану "гуманітарну допомогу" від РФ і пропагандистську газету, надалі розповсюджувала їх серед підлеглих", — сказано у повідомленні.

Вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Свою вину жінка не визнала.

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