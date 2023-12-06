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На Вінниччині повернули державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень
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На Вінниччині повернули державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень

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На Вінниччині повернули державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень
Фото ілюстративне/ Житомирська облпрокуратура

На Вінниччині повернули державі понад 35 гектарів прикордонної землі в Могилів-Подільському районі. Вартість ділянок — 6,8 мільйона гривень.

Вказані ділянки належить до земель оборони й щодо них встановлений спеціальний режим використання, повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Вони можуть перебувати лише у державній власності та не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності. Однак, держгеокадастр передав їх у власність органу місцевого самоврядування.

Господарський суд Вінницької області задовольнив 2 позовні заяви Могилів-Подільської окружної прокуратури. Землі визнали такими, що належать державі, і скасували держреєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на них.

Органами прокуратури Вінниччини пред’явлено 14 позовів щодо 25 ділянок площею 286 га, які розташовані на лінії прикордонних інженерних споруд. Судами вже задоволено 4 позови щодо 7 ділянок площею 136 га.

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