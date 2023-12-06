У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем

У Черкасах усі парафії, крім однієї, 6 грудня відзначають свято Миколая Чудотворця. У парафії Різдва Пресвятої Богородиці відмовились від святкування за новим стилем.

Про це Суспільному розповів Митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іоан.

У Свято-Успенському храмі в Черкасах 6 грудня святкова служба на День Миколая Чудотворця відбулася українською мовою вперше.

Служба на день Святого Миколая у Свято-Успенському храмі Черкас. Суспільне Черкаси

Парафіянка храму Олена розповіла, що дискомфорту від зміни багаторічної традиції святкування не відчуває:

"Мабуть, не так важко, коли бачиш все, що відбувається у нас, що таке російська церква і що таке українська. Ні, хочеться своє мати. Оце моя церква, тут говорять моєю мовою".

Проте, настоятель храму отець Дмитро пояснив, що не всі парафіяни так відреагували на зміну календаря. Були й незгодні. Для таких має аргументи:

"Коли весь світ живе по новому календарю і воно логічно, коли 25 грудня Різдво. Різдво святкується напередодні Нового року – Обрізання Господнього. Тобто Господь стає членом суспільства і це такий початок нового року".

Настоятель Свято-Стрітенської церкви Дмитро Кузьмич. Суспільне Черкаси

Попри дискусії дорослих, діти чекають Миколая, не залежно від календарів.

Учні однієї з черкаських шкіл у День Святого Миколая прийшли на службу до настоятеля храму отця Дмитра. Протягом року він до них ходив, а у свято діти прийшли до нього на гостини. Настоятель пригостив їх солодощами.

Отець Дмитро роздає подарунки дітям. Суспільне Черкаси

Одна зі школярок — Вікторія розповіла, що врятувала кошеня, яке ледь не збила машина, а Жанна допомагала мамі прибирати:

"Для всіх дітей воно щасливе, бо деякі батьки приїжджають із житомирів, донецьків, щоб привітати свою дитину. Через це я дуже сильно люблю свято", — додала Анастасія.

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці прохолодно, адже протоплюють там тільки перед службами, пояснив настоятель храму протоієрей Йосип:

"Тому, що, звичайно, дорогувато. У нас котел дров'яний. Газ дуже дорого обходиться і час від часу ми протоплюємо".

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Протоієрей Йосип. Суспільне Черкаси

Цей храм перейшов до ПЦУ у листопаді 2023 року. Нині він єдиний у Черкасах, який залишився на старому календарі. Натомість таких більшість у селах області, зазначив митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іоан:

"Більша частина сільських парафій лишається ще на старому стилі. Головний чинник – небажання щось змінювати. Міські люди більш схильні для переміни. В Черкасах, наприклад, всі парафії одноголосно прийняли рішення на зборах громад переходити на новий стиль. Тільки тому, що Різдвяна парафія останньою перейшла з Московського патріархату, там громада вирішила лишитися на старому стилі. Туди можуть приходити на святкування всі черкащани".

Суспільне Черкаси

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Протоієрей Йосип додав, що хор там співає так, як і співав — старослов'янською мовою:

"Люди звиклися із тим стилем на якім багато років жили. Така навіть постанова синоду: необов’язковий перехід на новий стиль. Це за покликом громади: яка громада бажає – переходять на новий стиль, яка бажає – залишається".

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