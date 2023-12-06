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За новим стилем: у Черкаських парафіях відзначають свято Миколая Чудотворця
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За новим стилем: у Черкаських парафіях відзначають свято Миколая Чудотворця

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У Черкасах усі парафії, крім однієї, 6 грудня відзначають свято Миколая Чудотворця. У парафії Різдва Пресвятої Богородиці відмовились від святкування за новим стилем.

Про це Суспільному розповів Митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іоан.

У Свято-Успенському храмі в Черкасах 6 грудня святкова служба на День Миколая Чудотворця відбулася українською мовою вперше.

У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем
Служба на день Святого Миколая у Свято-Успенському храмі Черкас. Суспільне Черкаси

Парафіянка храму Олена розповіла, що дискомфорту від зміни багаторічної традиції святкування не відчуває:

"Мабуть, не так важко, коли бачиш все, що відбувається у нас, що таке російська церква і що таке українська. Ні, хочеться своє мати. Оце моя церква, тут говорять моєю мовою".

Проте, настоятель храму отець Дмитро пояснив, що не всі парафіяни так відреагували на зміну календаря. Були й незгодні. Для таких має аргументи:

"Коли весь світ живе по новому календарю і воно логічно, коли 25 грудня Різдво. Різдво святкується напередодні Нового року – Обрізання Господнього. Тобто Господь стає членом суспільства і це такий початок нового року".

У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем
Настоятель Свято-Стрітенської церкви Дмитро Кузьмич. Суспільне Черкаси

Попри дискусії дорослих, діти чекають Миколая, не залежно від календарів.

Учні однієї з черкаських шкіл у День Святого Миколая прийшли на службу до настоятеля храму отця Дмитра. Протягом року він до них ходив, а у свято діти прийшли до нього на гостини. Настоятель пригостив їх солодощами.

У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем
Отець Дмитро роздає подарунки дітям. Суспільне Черкаси

Одна зі школярок — Вікторія розповіла, що врятувала кошеня, яке ледь не збила машина, а Жанна допомагала мамі прибирати:

"Для всіх дітей воно щасливе, бо деякі батьки приїжджають із житомирів, донецьків, щоб привітати свою дитину. Через це я дуже сильно люблю свято", — додала Анастасія.

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці прохолодно, адже протоплюють там тільки перед службами, пояснив настоятель храму протоієрей Йосип:

"Тому, що, звичайно, дорогувато. У нас котел дров'яний. Газ дуже дорого обходиться і час від часу ми протоплюємо".

У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем
Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Протоієрей Йосип. Суспільне Черкаси

Цей храм перейшов до ПЦУ у листопаді 2023 року. Нині він єдиний у Черкасах, який залишився на старому календарі. Натомість таких більшість у селах області, зазначив митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іоан:

"Більша частина сільських парафій лишається ще на старому стилі. Головний чинник – небажання щось змінювати. Міські люди більш схильні для переміни. В Черкасах, наприклад, всі парафії одноголосно прийняли рішення на зборах громад переходити на новий стиль. Тільки тому, що Різдвяна парафія останньою перейшла з Московського патріархату, там громада вирішила лишитися на старому стилі. Туди можуть приходити на святкування всі черкащани".

У Черкаських парафіях відзначають День Святого Миколая за новим стилем
Суспільне Черкаси

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Протоієрей Йосип додав, що хор там співає так, як і співав — старослов'янською мовою:

"Люди звиклися із тим стилем на якім багато років жили. Така навіть постанова синоду: необов’язковий перехід на новий стиль. Це за покликом громади: яка громада бажає – переходять на новий стиль, яка бажає – залишається".

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