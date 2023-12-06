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На Черкащині прогнозують сніг та ожеледицю
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На Черкащині прогнозують сніг та ожеледицю

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Ожеледиця в Черкасах
Ожеледиця на тротуарі в Черкасах. Листопад 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси

7-8 грудня на Черкащині прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, на погоду Черкащини впливатиме циклон.

"Увечері 7 та впродовж доби 8 грудня в області йтиме сніг, місцями — мокрий сніг, на дорогах і тротуарах посилиться ожеледиця", — зазначив він.

Приріст снігового покриву прогнозують у межах 5-10 сантиметрів.

У вихідні, 9-10 грудня, посилиться вплив східного антициклону, опади припиняться.

"Атмосферний тиск підвищиться до 768-770 міліметрів ртутного стовпчика, що більше ніж на 10 міліметрів перевищує середню багаторічну норму. Стрибки атмосферного тиску можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей", — додав синоптик.

Температура повітря знизиться на 2-4 градуси: вночі очікується 4-9 морозу, вдень 1-6 градусів морозу.

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