Герой України з Івано-Франківщини Роман Гломба та мати полеглого Героя України Дмитра Коцюбайла на позивний Да Вінчі отримали сертифікати на житло від президента Зеленського з нагоди Дня ЗСУ.

Про це інформують на Facebook-сторінці очільниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук.

Сертифікат на житло отримав уродженець Івано-Франківщини, Герой України Роман Гломба — стрілець-зенітник Національної гвардії. Військовослужбовець за допомогою ПЗРК "Ігла" знищив сім російських літаків та ракету.

"Також серед присутніх була мати лейтенанта Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі, який із 2014 року брав активну участь у боях біля Савур-Могили, Пісків, Білокам’янки, Мар'їнки, Авдіївки, Зайцевого, Щастя й загинув 7 березня 2023 року в бою поблизу Бахмута, зазнавши несумісних із життям поранень", — йдеться у дописі.

Загалом перші сертифікати на квартири отримали 12 Героїв України та дев'ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Що відомо про Героя України Романа Гломбу

Нацгвардієць Роман Гломба з Івано-Франківщини збив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" сім російських літаків та ракету. Перші три російські літаки Су-25 стрілець-зенітник знищив 29 квітня, 23 травня та 29 травня 2022 під час бойових чергувань поблизу села Мала Токмачка.

25 травня 2023 року нацгвардієць збив під Мелітополем за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу сьомий російський літак Су-25.

Роман Гломба захищав українське небо на Запорізькому напрямку, тому в соцмережах українці назвали воїна "Запорізьким месником".

Що відомо про Героя України Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянське Бурштинської громади на Івано-Франківщині. Упродовж трьох років навчався на художника в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Через любов до мистецтва Дмитро і вирішив взяти позивний Да Вінчі.

Воювати пішов одразу після Революції гідності у 2014. Да Вінчі командував 1 окремою штурмовою ротою ДУК "Правий сектор". Отримав важке поранення уламком від танкового снаряда в Пісках на Донеччині. Після трьох місяців реабілітації повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

30 листопада 2021 року Дмитрові Коцюбайлу присвоїли звання "Герой України" за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дмитро Коцюбайло — командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" 67 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Герой України Да Вінчі загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років. 9 березня з командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у селі Бовшів на Івано-Франківщині, 10 березня полеглого воїна поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

1 вересня 2023 року у Бовшівській гімназії відкрили Музей Героя України Дмитра Коцюбайла.

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