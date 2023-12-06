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В День ЗСУ житомирські школярі передали святкові "миколайчики" пораненим військовим, які лікуються у шпиталі
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В День ЗСУ житомирські школярі передали святкові "миколайчики" пораненим військовим, які лікуються у шпиталі

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6 грудня в Україні вперше разом відзначають День ЗСУ та День Святого Миколая. Цього дня житомирські школярі передали пораненим захисникам, які лікуються в шпиталі, "миколайчики" — теплі речі, солодощі та обереги.

Частину подарунків вихованці садочків та шкіл Житомира робили своїми руками.

"Своїми ручками зі своєю чудовою енергетикою діти робили для наших хлопців, наших захисників ці обереги, щоб вони їх оберігали. Це дуже важливо, це дійсно піднімає моральний дух нашим хлопцям. Тут обереги, теплі речі, шкарпетки, солодощі", — розповів директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук.

Валентин Арендарчук
Валентин Арендарчук. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

День ЗСУ, діти, Житомир, подарунки, День Святого Миколая
Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

За словами військових, такі акції слугують моральною підтримкою і допомагають пораненим захисникам швидше відновлюватися.

"Високий хлопець два метри зростом, широчезний в плечах, і тут приходить маленька дитинка, яка передає йому в’язанку. І я бачу, що у хлопця вже тремтять руки. Дуже приємно спостерігати за цими моментами", — говорить офіцер групи морально-психологічного забезпечення військового шпиталю Дмитро Луцишин.

Дмитро Луцишин
Дмитро Луцишин. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Така увага від дітей розчулює і мотивує боротися далі, говорить військовий Ігор. А крім того, з його слів, і подарунки стануть в нагоді, бо не завжди всього вистачає.

Військовий Ігор
Військовий Ігор. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

"Підтримує нас таке дуже, — каже ще один військовий Юрій. — Дякуємо нашим діткам, що вони є. Все буде добре".

Військовий Юрій
Військовий Юрій. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Подарунки для військових в День ЗСУ, Житомир, шпиталь, діти
Подарунки від дітей. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

"Приходячи в тил, хлопці бачать і розуміють, що все недарма — освіта і діти надають їм крила", — говорить заступниця командира частини з морально-психологічного забезпечення Олена Стейскал.

Олена Стейскал і Валентин Арендарчук
Олена Стейскал і Валентин Арендарчук. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

День ЗСУ, Святий Миколай, діти, Валентин Арендарчук
Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Також 6 грудня в День Збройних сил України в Житомирі зранку вшановували пам'ять військових, які поклали життя у боротьбі за волю та незалежність України.

День ЗСУ, Житомир, пам'ятник, алея, вшанування
Фото: Житомирська міська рада

День ЗСУ, Житомир, пам'ятник, алея, вшанування
Фото: Житомирська міська рада

День ЗСУ, Житомир, пам'ятник, алея, вшанування
Фото: Житомирська міська рада

Раніше Суспільне Житомир повідомляло, що в листопаді у Житомирі стартувала акція "Таємний Миколай", метою якої був збір подарунків для військових та військових медиків. Подарунки можна було здати в приміщенні Навколокультурного простору.

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".

День Святого Миколая вперше у незалежній Україні відзначають 6 грудня

6 грудня — День Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який 1 вересня 2023 року перейшла Православна церква України. Тому зимові релігійні православні свята в Україні змістилися — їх відзначатимуть на 13 днів раніше:

  • 30 листопада відзначали Андрія Первозваного,
  • 6 грудня День Святого Миколая,
  • 24 грудня — Святвечір, вечір перед Різдвом,
  • 25 грудня — Різдво Христове,
  • 31 грудня — Меланки, Щедрий вечір,
  • 1 січня — Василя Святого; новий рік,
  • 6 січня — Водохреща,
  • 7 січня — Івана Хрестителя.

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