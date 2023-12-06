На кордоні з Польщею виявили автомобіль, викрадений у Болгарії

Прикордонники Львівського загону виявили на українсько-польському кордоні автівку, викрадену в Болгарії у 2022 році. За кермом був 45-річний мешканець Львівщини.
Про це повідомили в пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Вчора, 5 грудня, прикордонники із Львівського загону виявили викрадений автомобіль "КІА" в пункті пропуску "Шегині". За даними правоохоронців, водій позашляховика, 45-річний мешканець Львівщини, рухався із Польщі в Україну.
Під час прикордонного контролю спрацювала база даних. Правоохоронці з'ясували, що автомобіль був викрадений у квітні 2022 року в Болгарії. Автівка була зареєстрована у Швеції.
Прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, де отримали підтвердження інформації щодо автівки. Транспорт із водієм передали поліцейським.
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