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У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху

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У Боровій на Київщині горів цех Мотовилівського меблевого комбінату
Працівники ДСНС під час ліквідації пожежі, с. Борова, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС України у Київській області/Facebook

На Київщині у ніч проти 6 грудня понад пів сотні рятувальників гасили пожежу у меблевому цеху на території приватного підприємства у Фастівському районі.

Про це йдеться у дописі Facebook ГУ ДСНС у Київській області.

Повідомлення про пожежу до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло 5 грудня о 20:08. У селищі Борова зайнявся цех із виготовлення меблів Мотовилівського меблевого комбінату. Вогонь охопив територію площею 2400 кв. м.

У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху
Пожежа на підприємстві, с. Борова, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС у Київській області/Facebook

На місце події прибули пожежники з Борової, Глевахи, Калинівки, Боярки, Віти Поштової, Мотовилівки, Фастова та Василькова. Загалом до гасіння полум'я від ДСНС залучили 57 рятувальників та 14 одиниці техніки.

У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху
Ліквідація пожежі в меблевому цеху, с. Борова, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС України у Київській області/Facebook

6 грудня о 06:50 пожежу вдалося ліквідувати. Врятовані дві адмінбудівлі комбінату, склад готової продукції, а також станки для виготовлення меблів.

Причина пожежі з'ясовується.

Що відомо про пожежі на Київщині

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На Харківському масиві в Києві згоріло авто в гаражі. Постраждала літня жінка.

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