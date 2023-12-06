У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху

На Київщині у ніч проти 6 грудня понад пів сотні рятувальників гасили пожежу у меблевому цеху на території приватного підприємства у Фастівському районі.

Про це йдеться у дописі Facebook ГУ ДСНС у Київській області.

Повідомлення про пожежу до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло 5 грудня о 20:08. У селищі Борова зайнявся цех із виготовлення меблів Мотовилівського меблевого комбінату. Вогонь охопив територію площею 2400 кв. м.

Пожежа на підприємстві, с. Борова, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС у Київській області/Facebook

На місце події прибули пожежники з Борової, Глевахи, Калинівки, Боярки, Віти Поштової, Мотовилівки, Фастова та Василькова. Загалом до гасіння полум'я від ДСНС залучили 57 рятувальників та 14 одиниці техніки.

Ліквідація пожежі в меблевому цеху, с. Борова, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС України у Київській області/Facebook

6 грудня о 06:50 пожежу вдалося ліквідувати. Врятовані дві адмінбудівлі комбінату, склад готової продукції, а також станки для виготовлення меблів.

Причина пожежі з'ясовується.

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