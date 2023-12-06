НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Тернопільщині харків’янин збував зброю та боєприпаси
ПОЛІЦІЯЗброяРегіони

На Тернопільщині харків’янин збував зброю та боєприпаси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У харків'янина вилучили зброю
Зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру харків’янину, що торгував зброєю, вибухівкою та набоями.

Про це повідомили на сайті головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

49-річний харків’янин підозрюється у систематичному збуті зброї, боєприпасів та вибухівки без передбаченого законом дозволу упродовж вересня-жовтня 2023 року. За місцем проживання та в гаражі правоохоронці вилучили 9 гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню, більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашникова, магазин до нього та майже 40 набоїв, 20 предметів, схожих на дистанційні труби до артилерійських систем.

Боєприпаси
Гранати. Фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Окремі предмети є такими, що відносяться до І категорії вибухонебезпечності та, відповідно, не підлягали транспортуванню, хоч чоловік пересилав їх через поштового перевізника.

Поліцейські вилучили зброю
Правоохоронці вилучили гранати. Фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Харків’янину повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 ККУ — носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Ц стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Полтавська політехніка: массове отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На початок