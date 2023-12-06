На Тернопільщині харків’янин збував зброю та боєприпаси

Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру харків’янину, що торгував зброєю, вибухівкою та набоями.

Про це повідомили на сайті головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

49-річний харків’янин підозрюється у систематичному збуті зброї, боєприпасів та вибухівки без передбаченого законом дозволу упродовж вересня-жовтня 2023 року. За місцем проживання та в гаражі правоохоронці вилучили 9 гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню, більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашникова, магазин до нього та майже 40 набоїв, 20 предметів, схожих на дистанційні труби до артилерійських систем.

Гранати. Фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Окремі предмети є такими, що відносяться до І категорії вибухонебезпечності та, відповідно, не підлягали транспортуванню, хоч чоловік пересилав їх через поштового перевізника.

Правоохоронці вилучили гранати. Фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Харків’янину повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 ККУ — носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Ц стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.