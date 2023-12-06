Якою буде погода на Закарпатті з 7 до 9 грудня

На більшій частині Закарпаття з 7 до 9 грудня очікується хмарно з проясненнями, часом сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем.

Про це повідомили на сайті гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди на 7 грудня

Хмарно з проясненнями, часом сніг та мокрий сніг, на низовині подекуди з дощем. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, місцями туман та слабка ожеледь. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, на високогір'ї до 8° морозу, вдень 3° морозу - 2° тепла.

Прогноз погоди з 8 до 9 грудня

8 грудня хмарно з проясненнями, вночі слабкий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, місцями туман. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 2° морозу - 3° тепла.

9 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця, місцями туман. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7°, на високогір'ї до 10° морозу, вдень 1° морозу - 4° тепла.

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