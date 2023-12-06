У Вінницькому обласному молодіжному центрі "Квадрат" запрацювала наукова лабораторія "Зона креативності". Учасники навчання мають змогу відчути себе науковцями й здійснити інтерактивні експерименти.

Фото: Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат"

Експонатами лабораторії стали, зокрема, міст Леонардо, "Рука робота" та 21 креативний набір з інструкціями для виконання різноманітних експериментів.

"Зона креативності – це місце, де сучасна освіта стає реальністю. Роботу зони креативності плануємо розширювати по всій території Вінницької області, максимально залучаючи територіальні громади, аби всі мали можливість не просто спостерігати, а й долучитись до проведення самих експериментів", — зазначили в молодіжному центрі.

Фото: Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат"

Нова лабораторія відкрита за сприяння Департаменту соціальної та молодіжної політики ОВА, при підтримці Міністерства молоді та спорту України, некомерційної організації "Humanitarian Innovation Group" та ГО "Молодь 3.0" для обдарованої молоді, яка хоче розвиватись у технічному напрямку.

Фото: Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат"

Безоплатне навчання можуть пройти усі охочі на базі "Квадрату".