Благодійники передали одній із гімназій на Київщини нові меблі для укриття

У гімназії у селі Мироцьке на Київщині влітку зробили капітальний ремонт приміщення. Там пофарбували стіни, облаштували підлогу, провели електрику, встановили санвузол та пандуси. Наразі благодійники передали нові меблі для укриття.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Бучанської міської ради.

Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Зазначається, що допомогла облаштувати сучасний безпечний простір у Мироцькій гімназії №12 міжнародна організація "Save the children in Ukrаinе".

"Нещодавно благодійники доукомплектували укриття новими меблями. Тут поставили м'які дивани, пуфи і столи, щоб дітям було зручно вчитися та проводити дозвілля. Також в укритті тепер є великий проекційний екран",— йдеться у повідомленні.

Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Під час тривог цим укриттям користуються не лише гімназисти і вчителі, а й вихованці та працівники дитячого садочка "Лелеченя", який розташовується неподалік. Також у гімназії оголосили проєкт "Розмалюй укриття". До нього може долучитися кожен охочий, підсумували у міськраді.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Ірпінь отримає 75 тисяч євро від партнерів із Європейського Союзу у межах благодійного проєкту. Кошти спрямують на закупівлю будматеріалів, інструментів для ремонту і придбання самоскида для потреб комунального підприємства "Ірпіньводоканал".

У серпні цього року до Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

У Бучі на Київщині відкрили відновлену амбулаторію, яку ремонтували за кошти благодійників. Медзаклад став пілотним центром проєкту ЮНІСЕФ.

Також громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.