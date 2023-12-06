На Рівненщині призначили в.о. директора історико-культурного заповідника

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш звільнив керівника Державного історико-культурного заповідника в Острозі Миколу Манька, в якого закінчився п'ятирічний термін контракту. Виконувачем обов'язків призначили заступника директора Андрія Брижука.

Відповідне розпорядження оприлюднили 4 грудня на сайті облради.

Андрій Брижук у коментарі для Суспільного розповів про плани:

"Збереження — це головне завдання заповідника в умовах війни, необхідно зберегти частину Музейного фонду України, пам’ятки та матеріальні цінності, що перебувають на балансі установи. Зміни в експозиції наразі складно планувати, але вони теж будуть".

Він зазначив, що через російську агресію не відбулася "Велика реставрація", однак музейники працюють над тим, щоб реалізувати проєкт через грантове фінансування.

Наразі нагальним завданням є пошук альтернативних джерел електроенергії, повідомив Андрій Брижук:

"Ми отримали від різних партнерів кілька генераторів та маємо безперебійне джерело живлення. Найбільша проблема — неефективна робота теплового насоса в Музеї книги та друкарства через використання старої системи опалення. Пропонується встановити систему "водяна тепла підлога" на першому та третьому поверхах будівлі, яка збільшить площу тепловіддачі та підвищить теплоакомулюючі властивості системи опалення. Плануємо збільшити кількість радіаторів".

Колишній директор Микола Манько працював у заповіднику 33 роки. Він Суспільному розповів, що й продовжить там працювати:

"Я отримав пропозицію від нового керівника працювати в заповіднику старшим науковим працівником. Власне у 1990 році я й прийшов на таку посаду після недовгої педагогічної роботи на Житомирщині".

Він пригадав, що п'ять років тому приймав на роботу Андрія Брижука.

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