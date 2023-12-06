В Уманському районі суд виніс вирок учаснику схеми ухилення від мобілізації. Він сплатить штраф.
Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Богдана Кулик.
Суд визнав чоловіка винним у пособництві.
"Працівник одного з медичних закладів Жашкова сприяв секретарю військово-лікарської комісії в отриманні грошової винагороди у сумі 3 200 гривень від військовозобов’язаного за медичний висновок про обмежену придатність чоловіка до військової служби, щоб той міг уникнути мобілізації під час воєнного стану", — зазначила Богдана Кулик.
Кримінальне провадження розслідували за фактом пособництва у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовцем дій із використанням наданого йому службового становища (частина 5 статті 27, частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України).
"Враховуючи, що обвинувачений щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу, а також позбавив права обіймати посади в органах охорони здоров’я, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, строком на два роки", — додала речниця.
Досудове розслідування стосовно іншого співучасника триває.
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