В Уманському районі суд виніс вирок учаснику схеми ухилення від мобілізації. Він сплатить штраф.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Богдана Кулик.

Суд визнав чоловіка винним у пособництві.

"Працівник одного з медичних закладів Жашкова сприяв секретарю військово-лікарської комісії в отриманні грошової винагороди у сумі 3 200 гривень від військовозобов’язаного за медичний висновок про обмежену придатність чоловіка до військової служби, щоб той міг уникнути мобілізації під час воєнного стану", — зазначила Богдана Кулик.

Кримінальне провадження розслідували за фактом пособництва у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовцем дій із використанням наданого йому службового становища (частина 5 статті 27, частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України).

"Враховуючи, що обвинувачений щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу, а також позбавив права обіймати посади в органах охорони здоров’я, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, строком на два роки", — додала речниця.

Досудове розслідування стосовно іншого співучасника триває.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube