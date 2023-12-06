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На Полтавщині директорка ліцею, ймовірно, жорстоко поводилася з дітьми: що відомо
ДІТИОСВІТАРегіони

На Полтавщині директорка ліцею, ймовірно, жорстоко поводилася з дітьми: що відомо

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Ілюстративне. Фотот: PL.OBLAST.ONLINE

У соціальних мережах поширили інформацію, щодо директорки Семенівського ліцею, яка, ймовірно, жорстоко поводилася з учнями. Щодо цього відреагував Уповноважений з прав людини.

Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області.

На початку грудня у соціальних мережах поширили інформацію про ймовірне жорстоке поводження з дітьми директорки Семенівського ліцею імені Хорунжого.

"З метою перевірки інформації, виявленої у ЗМІ, направлено листи до відповідних виконавчих органів влади та місцевого самоврядування для вжиття заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства", — повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області.

Що відомо про справу

З відкритих джерел відомо, що директоркою закладу є Олена Дунай. Інформацію про ймовірне жорстоке поводження з дітьми оприлюднила Валентина Голодна, яка є класним керівником. До неї звернулися учні.

"Дунай (директорка ліцею - ред.) схопила одного учня за вухо та тягла до дверей (і це хлопця 11 класу!!!), облаяла моїх дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями", — зазначила в дописі на своїй Facebook-сторінці вчителька ліцею Валентина Голодна.

Яка позиція директорки

Директорка ліцею Олена Дунай зазначила, що пост у соціальних мережах вчительки є маніпуляцією.

"Головне — яскраво й емоційно описати ситуацію, яку видаєте за дійсність. Ясно, що себе треба показати, дітей залякати (я не знаю, що треба зробити хлопцеві, щоб він написав про "вухо"). То чому ж заодно не прописуєте, що саме деякі учні Вашого класу 17 листопада проігнорували заняття в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (Батьки, Ви до цього як ставитеся?) бо, за їхньою версією, вони в цей час їдуть на екскурсію у Кременчук", — повідомила на своїй Facebook-сторінці Олена Дунай.

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