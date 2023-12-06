В Івано-Франківську відкрили меморіальні дошки полеглим бійцям 102 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Андрію Клюбі та Тарасу Баторику.

Про це повідомили на сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради у Facebook.

Дошки встановили на фасаді ліцею № 18, в якому навчалися військовослужбовці.

"За те, що ми тут зараз перебуваємо, вони поклали своє життя", — сказала сестра загиблого воїна Тараса Баторика.

Що відомо про Андрія Клюбу

Андрій Клюба на позивний Грузин з перших місяців повномасштабної війни добровольцем пішов захищати Україну. Служив кулеметником у 78 батальйоні 102 бригади.

Боєць поліг 17 квітня 2023 року поблизу села Дорожнянка на Запоріжжі разом з двома своїми побратимами. Андрію Клюбі було 39 років.

Військового нагородили нагрудним знаком за "Бойову звитягу".

Що відомо про Тараса Баторика

Тарас Баторик служив стрільцем 102 бригади. Загинув 18 січня 2023 року біля села Зелене Поле на Донеччині.

Посмертно нагороджений бригадною пам'ятною медаллю "За мужність та звитягу". Воїну було 46 років.

3 лютого 2023 року Тарасу Баторику присвоїли звання "Почесний громадянин міста Івано-Франківська".

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