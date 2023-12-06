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Позбавили волі на 6 років: чернігівцю винесли вирок за збут та зберігання наркотиків
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Позбавили волі на 6 років: чернігівцю винесли вирок за збут та зберігання наркотиків

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Позбавили волі на 6 років: чернігівцю винесли вирок за збут та зберігання наркотиків
ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

Новозаводський районний суд Чернігова позбавив волі на шість років 32-річного чернігівця за придбання з метою збуту небезпечної психотропної речовини та зберігання наркотичних засобів.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй Facebook-сторінці.

Як йдеться у повідомленні, за рішенням суду у чоловіка також конфіскують все належне майно.

За даними слідства, чернігівець систематично займався придбанням та зберіганням психотропної речовини – PVP, яку розфасовував та продавав "замовникам". Також, чоловік придбав для власного вживання наркотик, обіг якого заборонено – канабіс та зберігав його за місцем свого проживання.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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