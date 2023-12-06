На Львівщині військові привітали дітей-переселенців із Днем святого Миколая

Нацгвардійці привезли подарунки для дітей, які вимушено переїхали на Львівщину через війну та живуть у прихистку в селі Великі Грибовичі. Військові передали їм солодощі, іграшки, побутову техніку й гостинці від волонтерів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прихисток у Народному домі Великих Грибовичів відкрили рік тому. Сьогодні там живе сім родин із деокупованих і тимчасово окупованих територій України. Загалом у прихистку перебуває 23 людини — це жінки й діти.

Нацгвардійці роздають подарунки діятм-переселенцям у Великих Грибовичах, 6 грудня 2023. Фото: пресслужба Львівської міської ради

Підполковник Євстахій Моспан каже, що найбільша нагорода для військових — усмішки дітей.

"Сьогодні ці малюки особливо потребують підтримки, позитивних емоцій та віри у дива. Ми намагались подарувати їм атмосферу свята. Вони усі дуже різні, але їх обʼєднує спільне бажання – наша перемога і щоб найрідніші скоріше повернулись додому", — розповідає Євстахій Моспан.

За словами представниці департаменту міської агломерації Львівської міської ради Юлії Бойко, нацгвардійці не вперше приїжджають до Великих Грибовичів. Минулоріч вони завітали на відкриття прихистку з подарунками та святковою ялинкою.