У Дніпрі в ході поліцейської спецоперації затримали трьох учасників організованого злочинного угруповання. Участь у спецоперації брали близько 100 правоохоронців, а тривала вона протягом двох діб.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Затримання відбулося 1 грудня в одному з гаражних кооперативів міста. За місцями проживання, в гаражах та автомобілях затриманих провели 16 обшуків. Слідчі виявили 21 пістолет, сім пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, п'ять гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, вилучили 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміумкласу.

Зброя, яку вилучили під час обшуків. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

Усім учасникам угруповання повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причетність до злочинів інших людей та канал надходження боєприпасів.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро