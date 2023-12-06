На офіційному інтернет-представництві президента України, у розділі електронні петиції, зареєстрували звернення про надання звання Героя України посмертно військовому з Тернопільщини Вадиму Медведєву. Петицію зареєструвала наречена Діана Кольцова.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Чоловік був старшим солдатом, 65-ї окремої механізованої бригади, 3-го батальйону, 2-ї мінометної батареї військової частини А7013. 19 листопада військовий загинув на Запорізькому напрямку.

"Вадим пішов на військову службу добровольцем. Чоловік відважно виконував обовʼязки громадянина України. Виконуючи всі бойові завдання, був відданий своїм побратимам. Перебуваючи завжди у зонах активних бойових дій, неодноразово рятував своїх побратимів", — йдеться у повідомленні.

Петицію зареєстрували 27 листопада 2023 року. Станом на сьогодні, 6 грудня 2023 року, вона набрала 13 288 голосів з 25 000 необхідних.

Раніше кореспонденти Суспільного повідомляли, що Вадим Медведєв освідчився коханій у Запоріжжі. Його наречена Діана Кольцова з Вільнянська Запорізької області. Вони познайомилися, коли військовий приїхав у відпустку у своє село, а Діана в цей час перебувала там, як переселенка.