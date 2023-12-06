На Рівненщині зіткнулися легковик та вантажівка, є загиблі

На Рівненщині зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир.
Про це 6 грудня повідомила пресофіцерка поліції області Юлія Дуднік.
Повідомлення до поліції про смертельну автопригоду на трасі Київ — Чоп у селі Горбаків надійшло від медиків о 10:21.
"Встановили, що зіткнулися Dacia Logan та вантажівка із напівпричепом DAF. Внаслідок автопригоди загинули двоє людей — керманич та пасажир легковика", — зазначила Юлія Дуднік.
На місці події працюють слідчі та екстрені служби. Рух на цій ділянці — регульований.
Доповнено 16:15
У поліції повідомили, що 54-річний киянин на Dacia Logan, із невстановлених поки причин, в’їхав у напівпричіп вантажівки DAF, якою керував 65-річний житель Волині.
Водій легковика та його пасажир, 89-річний житель Києва, від отриманих травм загинули на місці події. Їхні тіла із понівеченого авто деблокували рятувальники.
Скільки ДТП сталось на Рівненщині у 2023 році та які причини
На Рівненщині за десять місяців 2023 року зареєстрували понад 2,5 тисячі ДТП, це на кілька сотень більше, ніж за такий період торік. Найпоширенішою причиною зіткнень є перевищення швидкості.
Про це йдеться в інформації поліції Рівненської області, оприлюдненій 14 листопада на офіційному сайті.
Загалом з січня до листопада зафіксували 2 614 ДТП, торік це було 2 225. У 2023 році травмувались в автопригодах 622 людини.
Найбільше ДТП, згідно зі статистикою, сталося у неділю. Основними причинами є:
- перевищення безпечної швидкості — 1 177;
- порушення правил маневрування — 628;
- недотримання дистанції — 213;
- порушення правил проїзду перехресть — 138 тощо.
324 ДТП з цієї кількості стались через водіїв, які були п'яними.
За участі дітей сталося 243 автопригоди, з них — 182 з травмованими. Десятеро дітей загинули, ще 199 — травмувались.
За цей період зареєстрували 167 ДТП за участю пішоходів, 149 із яких — із травмованими. 33 людини загинули й 140 травмувались.
У 2022 році, за даними поліції, на Рівненщині сталося 2 750 ДТП, у яких 131 людина загинула та 747 травмувались.
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