На Рівненщині зіткнулися легковик та вантажівка, є загиблі

На Рівненщині зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир.

Про це 6 грудня повідомила пресофіцерка поліції області Юлія Дуднік.

Повідомлення до поліції про смертельну автопригоду на трасі Київ — Чоп у селі Горбаків надійшло від медиків о 10:21.

"Встановили, що зіткнулися Dacia Logan та вантажівка із напівпричепом DAF. Внаслідок автопригоди загинули двоє людей — керманич та пасажир легковика", — зазначила Юлія Дуднік.

На місці події працюють слідчі та екстрені служби. Рух на цій ділянці — регульований.

Доповнено 16:15

У поліції повідомили, що 54-річний киянин на Dacia Logan, із невстановлених поки причин, в’їхав у напівпричіп вантажівки DAF, якою керував 65-річний житель Волині.

Водій легковика та його пасажир, 89-річний житель Києва, від отриманих травм загинули на місці події. Їхні тіла із понівеченого авто деблокували рятувальники.

Скільки ДТП сталось на Рівненщині у 2023 році та які причини

На Рівненщині за десять місяців 2023 року зареєстрували понад 2,5 тисячі ДТП, це на кілька сотень більше, ніж за такий період торік. Найпоширенішою причиною зіткнень є перевищення швидкості.

Про це йдеться в інформації поліції Рівненської області, оприлюдненій 14 листопада на офіційному сайті.

Загалом з січня до листопада зафіксували 2 614 ДТП, торік це було 2 225. У 2023 році травмувались в автопригодах 622 людини.

Найбільше ДТП, згідно зі статистикою, сталося у неділю. Основними причинами є:

перевищення безпечної швидкості — 1 177;

1 177; порушення правил маневрування — 628 ;

недотримання дистанції — 213 ;

порушення правил проїзду перехресть — 138 тощо.

324 ДТП з цієї кількості стались через водіїв, які були п'яними.

За участі дітей сталося 243 автопригоди, з них — 182 з травмованими. Десятеро дітей загинули, ще 199 — травмувались.

За цей період зареєстрували 167 ДТП за участю пішоходів, 149 із яких — із травмованими. 33 людини загинули й 140 травмувались.

У 2022 році, за даними поліції, на Рівненщині сталося 2 750 ДТП, у яких 131 людина загинула та 747 травмувались.

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