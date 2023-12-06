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На Запоріжжі збитки завдані довкіллю внаслідок бойових дій сягнули майже 15 млрд гривень
ЕКОЛОГІЯПриродаВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Запоріжжі збитки завдані довкіллю внаслідок бойових дій сягнули майже 15 млрд гривень

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У Запорізькій області збитки від забруднення ґрунтів сягли майже 15 млрд гривень
Наслідки російського вторгнення, фото ілюстративне. Фото: Facebook/Державна екологічна інспекція Південного округу

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові завдали збитків довкіллю Запорізькій області на майже 15 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

Співробітники інспекції проводять розрахунки збитків за:

  • забруднення ґрунтів;
  • засмічення земель будівельними відходами;
  • засмічення уламками бойових частин ракет і снарядів.

Станом на 01.12.2023 року загальна сума збитків в Запорізькій області сягає понад 14 млрд 928 млн 845 тис. гривень.

В екоінспекції також зазначили, що наразі вони не можуть провести повні розрахунки завданої шкоди, оскільки значна частина регіону знаходиться під тимчасовою окупацією та постійними обстрілами.

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