Від початку повномасштабного вторгнення російські військові завдали збитків довкіллю Запорізькій області на майже 15 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

Співробітники інспекції проводять розрахунки збитків за:

забруднення ґрунтів;

засмічення земель будівельними відходами;

засмічення уламками бойових частин ракет і снарядів.

Станом на 01.12.2023 року загальна сума збитків в Запорізькій області сягає понад 14 млрд 928 млн 845 тис. гривень.

В екоінспекції також зазначили, що наразі вони не можуть провести повні розрахунки завданої шкоди, оскільки значна частина регіону знаходиться під тимчасовою окупацією та постійними обстрілами.

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