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Отримав понад 200 тис. грн за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП". Київські правоохоронці затримали підозрюваного
ШахрайствоГРОШІКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАРегіони

Отримав понад 200 тис. грн за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП". Київські правоохоронці затримали підозрюваного

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Святошинська окружна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно харків'янина. Чоловіка підозрюють у привласненні грошей літньої жінки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний зі співучасниками використовували схему "ваш родич потрапив у ДТП". Вони ошукали 86-річну жінку, повідомивши, що племінниця потрапила в аварію і їй терміново потрібні кошти на операцію.

"Пенсіонерка зробила все, що їй наказали і передала понад 219 тис. гривень чоловіку, який прийшов до її помешкання. Лише після цього жінка зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали",— йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що одного із підозрюваних затримали. Ним виявився 25-ти річний житель Харкова, раніше судимий за зберігання наркотиків. Наразі він перебуває під вартою.

За ч.3 ст.190Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди в період воєнного стану Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Слідство стосовно інших підозрюваних триває, підсумували у прокуратурі.

Що відомо про випадки шахрайства у Києві

У столиці шахраї найчастіше "працюють" під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно, жертвами обирають пенсіонерів та самотніх людей.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій. Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Київські правоохоронці викрили інтернет-шахрая, який брав передплату за неіснуючі автозапчастини. Коли клієнти перераховували аванс, "продавець" переставав виходити на зв'язок.

Також поліція затримала 20-річного продавця з сайту оголошень, який не відправляв сплачений товар та не повертав за нього гроші. Ще у столиці викрили організацію, яка займалась шахрайством під виглядом інвестування у криптовалюту.

Детективи БЕБ припинили роботу пунктів обміну валют, які працювали за ліцензією іншої фірми і продавали фальшиві долари. Викрити незаконну діяльність допоміг громадянин, який став жертвою шахрайської схеми.

Поліція затримала у столиці жінку, яка розповідала, що вона волонтер і може купувати різні товари за суттєвими знижками. Підозрювана ошукала щонайменше 15 громадян на майже 1 млн гривень.

Київські правоохоронці скерували до суду звинувачення стосовно уродженця Одещини, якого підозрюють у привласненні грошей літньої жінки. Вона віддала майже 187 тис. гривень на нібито порятунок доньки.

Також у столиці викрили трьох киян, які виманили гроші щонайменше у 12 людей. Шахраї телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.

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