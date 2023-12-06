В Одесі обвалилася ще одна частина аварійного будинку

В Одесі обвалилася ще одна частина будинку на вулиці Базарній. Раніше обвал там стався 27 листопада.

Про це 6 грудня повідомили у ДСНС в Одеській області.

Обвал будинку на Базарній в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Зруйнувався третій під'їзд з першого по третій поверх. Рятувальники обстежили підвал, загиблих та поранених на місці руйнування не виявлено.

Обвал будинку на Базарній в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Обвал будинку на Базарній в Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Що відомо про будинок

Будинок перебуває в аварійному стані вже 30 років. Також споруду пошкодило вибуховою хвилею під час однієї з атак РФ по Одесі.

27 серпня там обвалилася стіна. На той час у споруді залишався ще один шматок стіни, який міг обвалитися.

У вересні Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив пошук інвесторів для виконання капітально-відновлювальних робіт цьому будинку.

27 листопада частина будинку на Базарній обвалилась. Що розповіли мешканці будинку — дивіться у сюжеті Суспільного за посиланням.

Пізніше заступник міського голови та директор департаменту земельних ресурсів Олександр Філатов повідомив, що цей будинок хочуть позбавити статусу пам'ятки архітектури, аби демонтувати.

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