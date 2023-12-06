Наркотики та зброя: суд відправив під варту жителя Миколаївщини

На Миколаївщині суд відправив під варту 23-річного жителя Южноукраїнська. Чоловіка підозрюють у збуті психотропних речовин та незаконному володінні зброєю.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За матеріалами справи, чоловік робив "закладки", а потім надсилав покупцям фотографії з координатами, де їх можна знайти.

За даними прокурора, 16 березня 2023 року чоловік приїхав до міста Первомайськ для збуту психотропних речовин.

"Під час затримання у нього вилучили 17 згортків з PVP, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, забороненою в Україні. Також у нього був пістолет та набої, які він незаконно зберігав", — повідомили в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним. Станом на шосте грудня вирок суду не набрав законної чинності. Санкція статей передбачає ув'язнення строком на шість років та шість місяців з конфіскацією майна.

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