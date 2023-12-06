Наркотики та зброя: суд відправив під варту жителя Миколаївщини

На Миколаївщині суд відправив під варту 23-річного жителя Южноукраїнська. Чоловіка підозрюють у збуті психотропних речовин та незаконному володінні зброєю.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За матеріалами справи, чоловік робив "закладки", а потім надсилав покупцям фотографії з координатами, де їх можна знайти.
За даними прокурора, 16 березня 2023 року чоловік приїхав до міста Первомайськ для збуту психотропних речовин.
"Під час затримання у нього вилучили 17 згортків з PVPPVP — небезпечний синтетичний наркотик. Препарат дуже складно вивести з організму, тому лікування проходить довго та тяжко. Вживання речовини провокує вироблення дофаміну та норадреналіну., яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, забороненою в Україні. Також у нього був пістолет та набої, які він незаконно зберігав", — повідомили в прокуратурі.
Суд визнав чоловіка винним. Станом на шосте грудня вирок суду не набрав законної чинності. Санкція статейЧастина перша статті 263 Кримінального кодексу України;Частина друга статті 307 Кримінального кодексу України; Частина друга статті 309 Кримінального кодексу України. передбачає ув'язнення строком на шість років та шість місяців з конфіскацією майна.
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