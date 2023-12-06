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На Сумщині судитимуть жительку Глухова, яка ймовірно поширювала інформацію про переміщення ЗСУ
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На Сумщині судитимуть жительку Глухова, яка ймовірно поширювала інформацію про переміщення ЗСУ

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На Сумщині судитимуть жительку Глухова, яка ймовірно поширювала інформацію про переміщення ЗСУ
Фото: Сумська обласна прокуратура

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жительки міста Глухів Шосткинського району. Її підозрюють у поширенні інформації про розташування українських військових формувань.

Про це повідомили у Сумській обласні прокуратура.

За даними слідства, підозрювана поширювала представнику РФ інформацію про місця розташування на території Шосткинської громади підрозділів ЗСУ. Зокрема, під час телефонних розмов жінка неодноразово розповідала своєму співрозмовнику з РФ про місця скупчення українських військових та розташування на місцевості блок-постів.

"Більш того, жінка обурювалась, чому окупанти "не бьют" по українських військових, про місця дислокації яких вона розповідала", — йшлося в повідомлені прокуратури.

Наразі жінка перебуває під вартою.

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