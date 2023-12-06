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У Тернополі відкрили фотовиставку "На просторах майбуття"
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У Тернополі відкрили фотовиставку "На просторах майбуття"

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Фотовиставка "На просторах майбуття"
Фотовиставка. Фото: Центральна міська бібліотека Тернопіль

У Тернополі в Центральній міській бібліотеці відкрили фотовиставку "На просторах майбуття" волонтера, фотохудожника з Чортківщини Максима Огородника.

Про це повідомили на сторінці Центральної міської бібліотеки Тернополя.

У Тернополі відкрили фотовиставку
Фотовиставка "На просторах майбуття". Фото: Центральна міська бібліотека Тернопіль

"Всіма організаторськими питаннями займався голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас, директорка бібліотеки Оксана Лехіцька та кураторка виставки в Тернополі Юлія Кіндзерська. На виставці представив 30 фоторобіт, в яких передаю всю неповторність української природи. Також є кілька світлин, які присвячені архітектурі краю", — розповів Максим Огородник.

Відкриття фотовиставки "На просторах майбуття"
Учасники заходу. Фото: Центральна міська бібліотека Тернопіль

"На світ можна дивитися по-іншому і не панікувати, адже нас оточує багато всього чудового, неймовірного. Це вже не перша виставка автора, що експонується у бібліотеці. Представлено нещодавні роботи фотохудожника, на яких вражає краса рідної природи у різні пори року", — йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме до 28 грудня. Її відкрили у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини "Docudays UA".

Координатор фестивалю на Тернопільщині Володимир Ханас каже, фільми можна буде безкоштовно переглянути протягом грудня щосереди у центрі "Перехрестя", місто Тернопіль. Покази розпочинатимуться о 12 годині. Заходи під час фестивалю відбудуться також у вищих навчальних закладах та бібліотеках міста. Із жовтня до грудня фестиваль триває у 22 областях. Покази, дискусії та інсталяції відбудуться також за кордоном в Ірландії, Норвегії, Польщі та Німеччині.

Міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини "Docudays UA" — найбільший в Україні Міжнародний фестиваль документального кіно, який організовують впродовж 20 років. Після завершення фестивальної програми у Києві відбуваються покази найкращих фільмів в регіонах України.

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