Тварини голодують. У Миколаївський зоопарк не доставили 15 тонн гарбузів

Миколаївський зоопарк не отримав від постачальника 15 тонн гарбузів. Загалом протягом року до зоопарку мали доставити 18 тонн 142 кілограми гарбузів. Станом на шосте грудня постачальник не виходить на зв'язок.

Про це кореспондентам Суспільного шостого грудня розповів заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко.

За його словами, 21 серпня 2023 року представники миколаївського зоопарку уклали договір з постачальником Ростиславом Волковим з Харкова. Він мав поставити 18 тонн 142 кг гарбузів.

"З цієї кількості він нам зміг поставити 3 тони 145 кілограмів гарбуза. Договір розрахований до кінця 2023 року, вже майже не залишилося часу. Будь-який зв'язок з ним неможливий: він не реагує на телефонні виклики, не відповідає на наші листи на електронній пошті. Ми не можемо ніяк з ним зв'язатися. Тварини не отримують цей корм", — говорить Юрій Кириченко.

Юрій Кириченко. Фото: Суспільне Миколаїв

Звертатися до суду немає сенсу, оскільки договір уклали до кінця 2023 року, каже заступник директора зоопарку.

"Містяни допомагають, але такої кількості нам ніхто не поставить. І ми не можемо ні з ким укласти договір, тому що у нас є з ним (Ростиславом Волковим — ред.) договірні відносини", — розповідає Юрій Кириченко.

На Facebook-сторінці Миколаївського зоопарку повідомили, що, ймовірно, через складні погодні умови або інші обставини постачальник Ростислав Волков не зміг вчасно доставити до зоопарку 18 тонн 142 кілограми гарбузів.

"Через вашу (постачальника — ред.) недбалість страждають невинні тварини, які не отримують вчасно корми та не розуміють ваших проблем", — йдеться у повідомленні.

У зоопарку зазначили, що неодноразові звернення про невиконання обов’язків за договором № 477 залишилися без відповіді.

Кореспонденти Суспільного намагалися вийти на зв'язок з постачальником Ростиславом Волковим, проте на телефонні виклики чоловік не відповідає.

Суспільне надасть можливість озвучити свою позицію підприємцю в будь-який момент.

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