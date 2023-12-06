СБУ затримала 30-річного мешканця Краматорська Донецької області, який за допомогою оптичних прицілів для зброї спостерігав за переміщенням Сил оборони у місті та передавав розвіддані окупантам.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Зловмисник "зливав" агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області. Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську. Також він "полював" за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дорозвідку і пересилав агресору уже точні геолокації", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, отримані дані потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту.

Під час обшуку за місцем проживання у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою. Чоловікові повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення.

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