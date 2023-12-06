Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку

Сучасний Миколай їде на козацькому коні з мішком подарунків, які зараз реально потрібні ЗСУ — літаки та танки. Таку марку до Дня Святого Миколая та Дня Збройних Сил України погасили в Черкасах.

"Укрпошта", на честь збігу двох свят, підготувала відповідний благодійний поштовий випуск, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

Цей випуск — благодійний, розповів керівник черкаської дирекції "Укрпошти" Олександр Марченко:

"Відсьогодні (із 6 грудня - ред.) марка «Подарунки Святого Миколая» доступна для купівлі. Частина коштів від продажу підуть на закупівлю обладнання та техніки для потреб української армії".

У Черкасах погасили марку до Дня Святого Миколая та Дня ЗСУ. Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

До погашення залучили дітей — учнів Першої міської гімназії. Також "Укрпошта" підготувала "Пак теплих подяк" захисникам:

"Його вміст допоможе зігрітися в польових умовах — там є речі, які допоможуть нашим військовим зігрітися: суміші для зігрівання, шкарпетки, дощовик та автономна пічка. Також можна відправити малюнки і листи, які покладуть в набір для захисників. Таким чином кожен зможе відчути себе помічником Миколая".

Керівник черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко та діти гасять марку, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

В памʼять про чоловіка Миколая придбала набір пані Євгенія. Розповіла: до Черкас переїхала з Києва:

"У мене чоловік був Микола, він був з Черкас. Я вперше придбала марку — захотілося відчути свято, а також — це ніби памʼять про близьку людину".

Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Автор марки Кость Лавро хотів поєднати новорічні свята, День ЗСУ та мрію українців про перемогу в одній картинці. В інтерпретації художника Святий Миколай — це вершник, що везе у камуфляжному мішку таку необхідну для перемоги України зброю, а тому ворог сповна понесе заслужене покарання, пояснив керівник черкаської дирекції "Укрпошти".

"Укрпошта, на честь збігу двох свят, підготувала благодійний поштовий випуск. Чарівника, якого в Україні ототожнюють з християнським священником Миколою Чудотворцем поважають здавна, він є улюбленцем дітей, покровителем студентів та усіх, хто в біді. Його образ шанують як символ людяності та високих моральних цінностей. Тож не випадково, головний герой різдвяно-новорічних свят приносить слухняним діткам подарунки, а неслухняних частує різочками", — зазначив Олександр Марченко.

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