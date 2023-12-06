НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку
УКРПОШТАНОВИНИЗСУСВЯТОРегіони

Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Сучасний Миколай їде на козацькому коні з мішком подарунків, які зараз реально потрібні ЗСУ — літаки та танки. Таку марку до Дня Святого Миколая та Дня Збройних Сил України погасили в Черкасах.

"Укрпошта", на честь збігу двох свят, підготувала відповідний благодійний поштовий випуск, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

Цей випуск — благодійний, розповів керівник черкаської дирекції "Укрпошти" Олександр Марченко:

"Відсьогодні (із 6 грудня - ред.) марка «Подарунки Святого Миколая» доступна для купівлі. Частина коштів від продажу підуть на закупівлю обладнання та техніки для потреб української армії".

Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку
У Черкасах погасили марку до Дня Святого Миколая та Дня ЗСУ. Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

До погашення залучили дітей — учнів Першої міської гімназії. Також "Укрпошта" підготувала "Пак теплих подяк" захисникам:

"Його вміст допоможе зігрітися в польових умовах — там є речі, які допоможуть нашим військовим зігрітися: суміші для зігрівання, шкарпетки, дощовик та автономна пічка. Також можна відправити малюнки і листи, які покладуть в набір для захисників. Таким чином кожен зможе відчути себе помічником Миколая".

Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку
Керівник черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко та діти гасять марку, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

У Черкасах 6 грудня погасили марку
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

В памʼять про чоловіка Миколая придбала набір пані Євгенія. Розповіла: до Черкас переїхала з Києва:

"У мене чоловік був Микола, він був з Черкас. Я вперше придбала марку — захотілося відчути свято, а також — це ніби памʼять про близьку людину".

Миколай їде на коні з мішком подарунків для ЗСУ: у Черкасах погасили марку
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Автор марки Кость Лавро хотів поєднати новорічні свята, День ЗСУ та мрію українців про перемогу в одній картинці. В інтерпретації художника Святий Миколай — це вершник, що везе у камуфляжному мішку таку необхідну для перемоги України зброю, а тому ворог сповна понесе заслужене покарання, пояснив керівник черкаської дирекції "Укрпошти".

"Укрпошта, на честь збігу двох свят, підготувала благодійний поштовий випуск. Чарівника, якого в Україні ототожнюють з християнським священником Миколою Чудотворцем поважають здавна, він є улюбленцем дітей, покровителем студентів та усіх, хто в біді. Його образ шанують як символ людяності та високих моральних цінностей. Тож не випадково, головний герой різдвяно-новорічних свят приносить слухняним діткам подарунки, а неслухняних частує різочками", — зазначив Олександр Марченко.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
марка, Дніпро, погасили марку, день Святого Миколая
У Дніпрі погасили марку до Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України
У Запоріжжі презентували нову марку
"Подарунки святого Миколая": у Запоріжжі презентували нову марку
Площа Героїв Майдану у Кропивницькому, марка Укрпошта
"Подарунки Святого Миколая". У Кропивницькому погасили марку до Дня ЗСУ
Марка "Подарунки Святого Миколая"
"Подарунки Святого Миколая": у Луцьку погасили нову поштову марку
На початок