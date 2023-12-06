На Черкащині відкрили почесну дошку на честь загиблого поліцейського

У Смілі на Черкащині відкрили почесну дошку на честь Ігоря Мельника. Він загинув під час виконання службового завдання 7 грудня 2022 року.
Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.
Почесну дошку встановили на фасаді будівлі відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції.
Смілянська міська рада
"Старший інспектор відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області Ігор Мельник загинув під час виконання службового завдання 7 грудня 2022 року, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Тоді разом з Ігорем загинуло ще троє його колег. Згодом його було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно)", — розповів Сергій Ананко.
Смілянська міська рада
Право відкрити меморіальну дошку надали матері Ігоря.
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