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На Черкащині відкрили почесну дошку на честь загиблого поліцейського
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На Черкащині відкрили почесну дошку на честь загиблого поліцейського

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меморіальна дошка, Сміла
Відкриття меморіальної дошки у Смілі на честь загиблого поліцейського. Смілянська міська рада

У Смілі на Черкащині відкрили почесну дошку на честь Ігоря Мельника. Він загинув під час виконання службового завдання 7 грудня 2022 року.

Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.

Почесну дошку встановили на фасаді будівлі відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції.

На Черкащині відкрили почесну дошку на честь загиблого поліцейського
Смілянська міська рада

"Старший інспектор відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області Ігор Мельник загинув під час виконання службового завдання 7 грудня 2022 року, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Тоді разом з Ігорем загинуло ще троє його колег. Згодом його було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно)", — розповів Сергій Ананко.

На Черкащині відкрили почесну дошку на честь загиблого поліцейського
Смілянська міська рада

Право відкрити меморіальну дошку надали матері Ігоря.

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