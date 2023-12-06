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Рівнянину з-під шкіри видалили гельмінта завдовжки 9 см. Як часто такі випадки фіксують
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Рівнянину з-під шкіри видалили гельмінта завдовжки 9 см. Як часто такі випадки фіксують

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На Рівненщині лікарі видалили пацієнту з-під шкіри гельмінта завдовжки у дев'ять сантиметрів. Це третій випадок захворювання на дирофіляріоз у 2023 році, зафіксований в області. Стан чоловіка наразі задовільний.

Про це 6 грудня інформує у Facebook Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

У закладі випадок назвали "оригінальним з точки зору клініки цього захворювання". Рівнянин на початку осені помітив у себе справа на голові невелику пухлину, котра його не турбувала.

"Однак, через три місяці, коли це утворення почервоніло, звернувся до лікаря. Після обстеження та оперативного втручання з-під шкіри пацієнта виділили дорослу дев’ятисантиметрову самичку нематоди Dirofilaria repens, яка була жива й досить активно рухалась", — йдеться у повідомленні.

Наразі пацієнт — у задовільному стані, йому проводять комплексне епідеміологічне обстеження в осередку захворювання.

В обласному центрі контролю і профілактики хвороб додали, що це третій випадок дирофіляріозу у 2023 році на Рівненщині. Як і в попередніх двох — у чоловіка не було характерних проявів хвороби, таких як свербіж, печіння, міграція паразита під шкірою, алергічна реакція та біль.

Загалом, на Рівненщині виявили 48 випадків підшкірного дирофіляріозу з 2005 року. Саме тоді в області уперше зафіксували його серед людей:

"Випадки цього захворювання реєструємо щороку й прогнозуємо надалі, адже ризик виникнення й поширення його серед населення є досить великий. Сприяє цьому висока захворюваність на дирофіляріоз серед собак, котів та диких м’ясоїдних тварин, які є джерелом інфекції, широкий видовий спектр комах — специфічних переносників цієї інвазії (кровосисні комарі всіх видів, мошки, блохи, ґедзі та кліщі), а також відсутність специфічної профілактики серед людей".

Як вберегтися від підшкірного дирофіляріозу:

  • робити своєчасну дегельмінтизацію тварин та захист від укусів кровосисних комах у будь-яку пору року;
  • встановити про антимоскітні сітки, зокрема й на виходи вентиляційних каналів взимку;
  • унеможливити виплід комарів.

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