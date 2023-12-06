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У Запоріжжі в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа: ймовірна причина — коротке замикання електромережі
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У Запоріжжі в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа: ймовірна причина — коротке замикання електромережі

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У Запоріжжі горіла квартира
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 5 грудня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

5 грудня в одному з районів міста Запоріжжя в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа. Загиблих та постраждалих немає.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горіли домашні речі та меблі. Загалом вогонь охопив 10 кв.м. Надзвичайники ліквідували загоряння.

У Запоріжжі в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа: ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 5 грудня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У Запоріжжі в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа: ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 5 грудня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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