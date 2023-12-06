5 грудня в одному з районів міста Запоріжжя в квартирі п'ятиповерхівки сталася пожежа. Загиблих та постраждалих немає.
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, горіли домашні речі та меблі. Загалом вогонь охопив 10 кв.м. Надзвичайники ліквідували загоряння.
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 5 грудня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 5 грудня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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