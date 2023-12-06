У ДТП на Одещині загинув велосипедист, справу розслідує поліція

5 грудня близько 21:00 у селі Салгани Білгород-Дністровського району Одеської області сталась ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Про це 6 грудня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, водій автомобіля Peugeot Partner збив чоловіка, який їхав на велосипеді у попутному напрямку і виїхав на смугу руху, якою рухалось авто. Унаслідок зіткнення велосипедист загинув.

Водія перевірили на стан спʼяніння, він був тверезим, зазначили у поліції. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі призначили низку експертиз, автомобіль помістили на арештмайданчик.

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