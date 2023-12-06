Президент України Володимир Зеленський 5 грудня вручив перші сертифікати на отримання квартир захисникам, яким надано звання Героя України, та членам сімей загиблих бійців. З Чернігівщини першими право на житло отримали матір Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні!", а також комбриг 1-ї танкової бригади Леонід Хода.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, повідомили в Офісі Президента.

Вручення сертифіката на житло Леоніду Ході. ФОТО: Офіс Президента

За ініціативою глави держави, усім воїнам рядового й офіцерського складу, які з початку повномасштабної війни отримали звання Героя України, і членам родин тих, хто ушанований цього звання посмертно, буде надано житло.

Загалом перші сертифікати на квартири вручили 12 Героїм України та дев'яти родинам полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Президент розповів, що з 24 лютого 2022 року звання Героя України присвоїли 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджені посмертно.

"Я переконаний, що державна політика в цьому питанні — не лише про достатнє забезпечення, а й передусім про гідне ставлення. Не лише про матеріальні, а й насамперед про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, що не захищає тих, хто захищає її ціною життя", — наголосив політик, підкресливши, що Україна має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечити всі їхні потреби.

Вручення сертифіката на житло Парасці Демчук. ФОТО: Офіс Президента

Мати Олександра Мацієвського Параска Демчук підтвердила у коментарі Суспільному вручення сертифікати та сказала такі слова:

"Я б все віддала, буквально все, що маю, аби Саша прийшов живий додому. Я за ним дуже сумую".

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