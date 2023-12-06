На Бахмутському напрямку загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Вінтоняк.
Про смерть земляка повідомили на сторінці Бурштинської міськради у Facebook.
Як ідеться у дописі, Михайло Вінтоняк народився 9 листопада 1993 року, жив у селі Діброва.
4 грудня 2023 року воїн потрапив під мінометний обстріл у Бахмутському районі. Михайло Вінтоняк загинув від уламкового поранення.
"Ще такий молодий... 9 листопада Михайло відсвяткував своє 30-річчя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо, що герої не вмирають. Вони завжди у наших серцях", — пишуть на сторінці Бурштинської міськради.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube