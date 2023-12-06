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Ракети з літака, АГС та міномети: війська РФ атакували п'ять сіл на прикордонні Чернігівщини
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Ракети з літака, АГС та міномети: війська РФ атакували п'ять сіл на прикордонні Чернігівщини

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Ракети з літака, АГС та міномети: війська РФ атакували п'ять сіл на прикордонні Чернігівщини
ФОТО: Суспільне Чернігів

За добу війська РФ завдали чотири авіаційних, 36 мінометних, два артилерійських удари та 50 пострілів зі станкового автоматичного гранатомета (АГС) по прикордонним селам Чернігівщини.

Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівська громада: чотири вибухи, ймовірно некерованими авіаційними ракетами (НАР) з літака, чотири вибухи, ймовірно з міномета 120 мм, 50 вибухів, ймовірно з АГС та два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії в напрямку сіл Костобобрів, Тимоновичі, Мхи та Леонівка.

Сновська громада: 32 вибухи, ймовірно з міномета 120 мм в напрямку села Хрінівка.

Інформація про поранених та загиблих серед місцевого населення, не зафіксована.

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