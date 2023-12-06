Пошкоджені три заклади освіти й лікарня: обстріли Донеччини 5 грудня

Російські військові протягом минулої доби, 5 грудня, 21 раз обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Через обстріли пошкоджені 25 цивільних об'єктів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.
За даними поліції, російські військові з "Градів" вдарили по Часовому Яру — є загиблі та поранені, пошкоджені 6 приватних будинків, а внаслідок артилерійського обстрілу в селі Торське поранена людина.
"Чотирма ракетами "С-300" армія РФ поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.
По Авдіївці, як зазначили у пресслужбі, окупанти били з авіації та танків, де руйнувань зазнали лікарня, заклад освіти, а також дві оселі пошкоджено внаслідок артобстрілу в Миколаївці.
Чим стріляли військові РФ 5 грудня:
- "С-300",
- авіацією,
- артилерією,
- "Градами",
- танками,
- "Ураганами".
Які населені пункти потрапили під обстріли армії РФ:
- Авдіївка,
- Курахове,
- Селидове,
- Часів Яр,
- Бердичі,
- Дружба,
- Ласточкине,
- Малинівка,
- Миколаївка,
- Новокалинове,
- Олексіївка,
- Соловйове,
- Торське.
Через обстріли пошкоджені:
- 10 житлових будинків,
- адмінбудівлі,
- 2 приватних підприємства,
- 3 заклади освіти,
- лікарня,
- автомобілі.
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