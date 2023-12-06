Пошкоджені три заклади освіти й лікарня: обстріли Донеччини 5 грудня

Російські військові протягом минулої доби, 5 грудня, 21 раз обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Через обстріли пошкоджені 25 цивільних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

За даними поліції, російські військові з "Градів" вдарили по Часовому Яру — є загиблі та поранені, пошкоджені 6 приватних будинків, а внаслідок артилерійського обстрілу в селі Торське поранена людина.

"Чотирма ракетами "С-300" армія РФ поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

По Авдіївці, як зазначили у пресслужбі, окупанти били з авіації та танків, де руйнувань зазнали лікарня, заклад освіти, а також дві оселі пошкоджено внаслідок артобстрілу в Миколаївці.

Чим стріляли військові РФ 5 грудня:

"С-300",

авіацією,

артилерією,

"Градами",

танками,

"Ураганами".

Які населені пункти потрапили під обстріли армії РФ:

Авдіївка,

Курахове,

Селидове,

Часів Яр,

Бердичі,

Дружба,

Ласточкине,

Малинівка,

Миколаївка,

Новокалинове,

Олексіївка,

Соловйове,

Торське.

Через обстріли пошкоджені:

10 житлових будинків,

адмінбудівлі,

2 приватних підприємства,

3 заклади освіти,

лікарня,

автомобілі.

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