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Пошкоджені три заклади освіти й лікарня: обстріли Донеччини 5 грудня
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Пошкоджені три заклади освіти й лікарня: обстріли Донеччини 5 грудня

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Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 грудня 2023 р.
Донеччина, обстріли 5 грудня. Фото: поліція Донеччини

Російські військові протягом минулої доби, 5 грудня, 21 раз обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Через обстріли пошкоджені 25 цивільних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

За даними поліції, російські військові з "Градів" вдарили по Часовому Яру — є загиблі та поранені, пошкоджені 6 приватних будинків, а внаслідок артилерійського обстрілу в селі Торське поранена людина.

"Чотирма ракетами "С-300" армія РФ поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

По Авдіївці, як зазначили у пресслужбі, окупанти били з авіації та танків, де руйнувань зазнали лікарня, заклад освіти, а також дві оселі пошкоджено внаслідок артобстрілу в Миколаївці.

Чим стріляли військові РФ 5 грудня:

  • "С-300",
  • авіацією,
  • артилерією,
  • "Градами",
  • танками,
  • "Ураганами".

Які населені пункти потрапили під обстріли армії РФ:

  • Авдіївка,
  • Курахове,
  • Селидове,
  • Часів Яр,
  • Бердичі,
  • Дружба,
  • Ласточкине,
  • Малинівка,
  • Миколаївка,
  • Новокалинове,
  • Олексіївка,
  • Соловйове,
  • Торське.

Через обстріли пошкоджені:

  • 10 житлових будинків,
  • адмінбудівлі,
  • 2 приватних підприємства,
  • 3 заклади освіти,
  • лікарня,
  • автомобілі.

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