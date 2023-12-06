Російські військові обстріляли Середину-Буду на Сумщині: є пошкодження

Упродовж минулої доби, 5 грудня військові РФ обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 88 ударів. Внаслідок влучань, на території прикордонного міста Середина-Буда пошкоджено два приватні житлові будинки.
Про це Суспільному повідомили в ГУНП в Сумській області.
Які громади Сумщини опинилися під російським вогнем 6 грудня
- Краснопільська громада: здійснено постріли зі стрілецької зброї.
- Зноб-Новгородська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл по громаді (6 вибухів).
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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