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Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу
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Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу

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Жителі модульних містечок у Бучі отримали гуманітарну допомогу
Жителі модульного містечка в Бучі отримали гуманітарну допомогу, Київська область, 5 грудня 2023 р. Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Жителі модульних містечок Бучанської громади отримали гуманітарну допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Родини переселенців, чиє житло було знищене внаслідок російського вторгнення, отримали теплі речі та побутову техніку.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook.

Допомогу від благодійників передали мешканцям двох модульних містечок у Бучі. Кожна родина отримала складні ліжка, матраци, ковдри, спальні мішки, ліхтарі з сонячними батареями, термоси, гігієнічні набори та посуд.

Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу
Розподіл гуманітарного вантажу у модульному містечку, Київська область, 5 грудня 2023 р. Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Крім того, для модульних містечок подарували пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі, електроплити, щоб забезпечити комфортні побутові умови для людей, що втратили дім.

Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу
Гуманітарна допомога для людей, що втратили дім, від міжнародної організації, Київська область, 5 грудня 2023 р. Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Переселенці також можуть отримати поради щодо оформлення компенсацій за зруйноване житло чи державних виплат для ВПО. У модульних містечках благодійний фонд "Право на захист" розмістив тимчасовий куточок з юридичної консультації.

Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу
Працівник UNHCR Ukraine у модульному містечку Бучі, 5 грудня 2023 р. Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Невдовзі гуманітарну допомогу отримають мешканці містечка для переселенців у Ворзелі, повідомили у Бучанській міській раді.

Що відомо про модульні містечка на Київщині

Станом на липень 2023 року Київщина прийняла 334 тисячі переселенців. Для них облаштували 17 модульних містечок та 96 місць компактного проживання, переважно на території інтернатів, лікарень та гуртожитків.

Перше модульне містечко у Київській області відкрили в червні 2022 року в Бородянці. Вони є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

У серпні 2022 року в Ірпені на території санаторію "Дубки" відкрили модульне містечко для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій. Загалом там можуть проживати 352 людини.

Залізничники торік улітку облаштували вагони для ірпінців, які втратили житло через російське вторгнення. Тоді там проживали понад 80 людей. "Залізне містечко" розформували наприкінці листопада 2022 року.

Першу чергу модульного містечка "Ластівка" відкрили в Ірпені у квітні цього року. Тимчасове житло отримали 36 ірпінських родин. Серед них — сім'ї загиблих Героїв України, багатодітні родини, військовослужбовці та внутрішньо переміщені громадяни. У модульному містечку 12 фінських таунхаусів по 3 квартири кожний.

У листопаді 2023 року відкрили другу чергу модульного містечка "Ластівка". Воно складається з 20 двоповерхових модульних будинків на 160 квартир, у них зможуть мешкати 640 людей.

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