В Ужгороді у декількох тренажерних залах представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки роздали військові повістки чоловікам.
Про це Суспільному повідомили власні джерела.
"Чоловікам, які прийшли на тренування — видали повістки. Не забули військкоми і самих тренерів", — повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
Суспільне намагається зв'язатися із представниками ТЦК, щоб дізнатися деталі ситуації.
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