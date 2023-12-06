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На Черкащині ППО збила російський безпілотник: є пошкодження будинків
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На Черкащині ППО збила російський безпілотник: є пошкодження будинків

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На Черкащині у Золотоніському районі в ніч на 6 грудня сили ППО знищили російський безпілотник. Є пошкодження будинків.

Травмованих немає, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Повітряна тривога вночі тривала понад дві години.

"Чергова ніч із затяжною повітряною тривогою. Утім під надійним захистом наших оборонців. На Золотоніщині вони знищили "шахед" противника. Люди не постраждали. Є лише незначні пошкодження кількох будівель", — повідомив Ігор Табурець.

За інформацією Повітряних сил України, в ніч на 6 грудня Росія атакувала Україну 48 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область — РФ. Сили оборони знищили 41 безпілотник.

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