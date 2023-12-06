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Внаслідок нічної атаки РФ по Херсону поранена людина. Також вчергове пошкоджений медзаклад та будинки
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Внаслідок нічної атаки РФ по Херсону поранена людина. Також вчергове пошкоджений медзаклад та будинки

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Херсон, вирва на дорозі
Херсон, вирва на дорозі від російського снаряда. Фото: Суспільне Херсон

В ніч на 6 грудня 2023 року російські військові вчергове обстріляли Херсон, поранена людина.

Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За даними очільника МВА, загорівся автомобіль, ще три — побиті уламками. Вчергове пошкоджений медичний заклад, в лікарні вибуховою хвилею вибиті десятки вікон. Також пошкоджені будинки.

Пізніше в ОВА показали наслідки нічного обстрілу Херсона російськими військами. Тричі снаряди поцілили поблизу одного з медзакладів, у будівлі вибуховою хвилею вибило вікна.

"У власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та контузію", — йдеться у повідомленні.

Упродовж 5 грудня 2023 року армія РФ з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та дронів 101 раз обстріляла Херсонську область. Троє людей загинули.

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